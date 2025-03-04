Україна

Колишній гравець київського Динамо продовжить кар'єру в аматорському футболі.

Колишній захисник збірної України та київського Динамо Євген Хачеріді став гравцем Авангарду з Лозової. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди із 37-річним українцем не розголошуються.

За свою кар'єру Євген виступав за Олком, дубль запорізького Металурга, Волинь, київське Динамо, ПАОК та динамо брест.

Також Хачеріді відіграв 51 матч у футболці збірної України, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Додамо, що у складі Авангарду, який посідає четверте місце після десяти турів чемпіонату України серед аматорів, виступає колишній форвард Динамо та Шахтаря Олександр Гладкий.