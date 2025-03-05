Україна

У Житомирі визначилися з наступником Даріо Друді.

В'ячеслав Шевчук отримав посаду в Поліссі, передає офіційний сайт клубу.

Шевчук призначений спортивним директором житомирян. Раніше, у лютому, цю посаду залишив Даріо Друді.

Що стосується В'ячеслава, то після завершення кар'єри футболіста він розпочав тренерську діяльність, очоливши Шахтар U-17. Потім він працював керманичем Олімпіка (Донецьк).

Пізніше Шевчук обійняв посаду спортдира Вереса, згодом ставши віце-президентом клубу. Також він працював генеральним менеджером Руху (Львів).

"У Поліссі В'ячеслав Шевчук буде відповідати за залучення та розвиток молодих талантів в академії, "Полісся-2" та основній команді. Серед його обов'язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію", — йдеться в офіційній заяві Полісся.

Нагадаємо, Полісся йде п'ятим у турнірній таблиці УПЛ-2024/25, маючи 31 заліковий бал після 19-ти зіграних поєдинків. Уже завтра, 6 березня, житомиряни прийматимуть Чорноморець (15-й).