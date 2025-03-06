Україна

29-річний захисник приєднався до киян.

Динамо уклало угоду з 29-річним захисником Валерієм Лучкевичем. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт із гравцем, який мав статус вільного агента, діятиме до завершення сезону 2024/25.

Лучкевич є вихованцем запорізького Металурга. Він почав виступати за Дніпро, дебютувавши в УПЛ 10 серпня 2014 року. Після Дніпра виступав за бельгійський Стандард Льєж (2017 – 2019). У 2019 році повернувся до України, де грав за Олександрію (2019 – 2021), Дніпро-1 (2021 – 2023) та Колос (з 2023).

Має досвід виступів за юнацькі та молодіжну збірні України. Володар Кубка Бельгії сезону-2017/18 у складі Стандарда, фіналіст Ліги Європи сезону-2014/15 у складі Дніпра.

В УПЛ Лучкевич провів 148 матчів, забив 12 мʼячів, 22 матчі та два голи у Кубку України.