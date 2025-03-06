Україна

Також участь українця під питанням у національній команді проти Бельгії.

Правий захисник київського Динамо Олександр Тимчик не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 28-річного українця м'язова травма, яку він отримав під час тренування напередодні матчу УПЛ проти ЛНЗ, через що він залишився в Києві.

Точні терміни відновлення не вказуються, але зазначається, що він пропустить кілька найближчих ігор.

Таким чином Тимчик може пропустити і найближчі матчі збірної України, яка вже 20 і 23 березня проведе матчі з Бельгією в Лізі націй.

Динамо у свою чергу у найближчих матчах зіграє проти Зорі (11 березня) та Руху (29 березня).

Додамо, що сьогодні Динамо насилу обіграло черкаський ЛНЗ (2:1).