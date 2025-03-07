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Слова тренера Шахтаря після важкого матчу у Львові.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич підбив підсумок матчу 20-го туру УПЛ з Кривбасом (1:1).

"Ми дуже добре будували атаку. Але коли ти заходиш на останню третину, то на цьому полі не так легко ухвалювати найкращі рішення – потрібні найкращі рішення, треба, щоб м’яч рухався добре, не відскакував – це не так легко. І тоді команда, яка захищається, завжди має перевагу, тому що поле працює на їхню, а не на нашу користь. Але, повторюся, я не використовую це як виправдання, бо попри всі ці речі ми дуже багато атакували, могли створити кращі нагоди та забити більше голів – це точно те, чого нам сьогодні не вистачило.

Усі інші деталі гри, те, як ми діяли, як захищалися, як тиснули, були на дуже високому рівні, на мою думку. Тому мені шкода мою команду, бо хлопці зробили все можливе, вклали багато енергії, дуже старанно працювали, підтримували дисципліну. Так, ми мали один поганий момент у другому таймі, цього не мало статися, я згоден, суперники забили той гол, але він був з нічого. Тому іноді футбол є дуже-дуже важкою грою, як я вже казав, жорсткою грою, несправедливою, але треба з цим справлятися. Це залежить від нас. Так, наших дій у цьому аспекті було недостатньо, щоб перемогти в цій грі. Хоча ми заслуговували на перемогу, але, повторюся, ти не завжди отримуєш того, на що заслуговуєш, — сказав Пушич.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Кривбас у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.