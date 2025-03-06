Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 6 березня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги не зміг обіграти криворізький Кривбас (1:1).

У першому таймі команди не змогли порадувати вболівальників забитими м'ячами.

Потім команда Юрія Вернидуба вийшла вперед на 57 хвилині зусиллями Глейкера Мендози, але через десять хвилин підопічні Маріно Пушича зрівняли цифри на табло завдяки голу Артема Бондаренка.

Таким чином Шахтар продовжує займати лише третє місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на десять очок, але маючи гру в запасі — з тим же Кривбасом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Кривбас у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Шахтар — Кривбас 1:1

Голи: Бондаренко, 67 - Мендоза, 57.

Шахтар: Різник — Тобіас (Траоре, 85), Бондар (Бондар, 65), Назарина, Матвієнко, Азеведо — Криськів (Гомес, 65), Судаков — Швед (Еліас Ногейра, 65), де Соуза Лемос, Маседо (Невертон, 84).

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ілич (Твердохліб, 74), Хомченовський — Кузик (Кожушко, 89), Микитишин (Луньов, 63), Мендоза (Задерака, 74) — Соса.

Попередження: Азеведо, Гомес — Микитишин, Луньов, Кузик, Кліщук, Дібанго.