Україна

Тренер полтавської команди поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Помічник дискваліфікованого головного тренера Ворскли Юрія Максимова Микола Іщенко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівських Карпат (0:0).

"На жаль, якість газону не дозволила показати той футбол, який би ми хотіли. І результат так само. Моменти є, але реалізувати їх не вдалося. Вийшов типовий весняний футбол: боротьба, бажання… Якості багато не було, плюс сильний вітер не дав нам показати те, на що ми сподівались.

Фізичними кондиціями ми задоволені, провели якісні збори. Звичайно, що існують помилки, але цьому є пояснення. Знову ж таки якість газону сьогодні не дозволила бразильцям Карпат і нашим технічним гравцям розкрити свої найкращі якості.

Вихід Сергія Мякушка та чому раніше не випустили Самсона Ієде? Раніше не випустили оскільки перебудувалися у два нападники. Самсон – більше гравець глибини поля, а ми хотіли грати в два форварди. Спочатку були Салабай і Кулач, а потім Ндукве вийшов другим нападником. Ми були на зв’язку з головним тренером. Це лише він вирішує, коли і кого випускати. Ми лише можемо виконувати його поради", — наводить слова Іщенка прес-служба "левів".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Карпати.