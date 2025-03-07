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Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти полтавської Ворскли (0:0).

"Я щойно на флеш-інтерв'ю сказав, що не побачив якості. Дуже не хочеться про це казати та до цього повертатися. Ми маємо на пресконференції розмовляти суто про гру, але поки в нас будуть такої якості поля, ми будемо про це говорити і житиме термін весняний футбол. Це все не сприяє розвитку. Гадаю, клубам потрібно думати про те, що слід розвивати інфраструктуру. І команди, які виходять з Першої ліги, мають розвивати інфраструктуру, а потім вже – спортивний результат. Так само, як і команди, які вже багато часу грають в УПЛ. Маємо все це підтягувати і тоді ми будемо розвивати якість гри і молодих гравців.

Олег Очеретько позавчора отримав ушкодження. Ми вагалися чи брати його в Полтаву і ставити в стартовий склад. Однак бачимо, що велика кількість гравців стартового складу пропускала гру, тож ми хотіли завдяки Олегу зробити баланс. Незвична ситуація, коли значна група основних гравців пропускає гру.

Мені здається, що наш футбол розвиватиметься, коли буде менше свистків, а суддя буде створювати умови, щоб була боротьба. Наші гравці є за природою динамічними та фізично сильними, вони це люблять робити. Я не кажу, що ми можемо наблизитися до англійської Прем’єр-Ліги, але схожий рівень можемо демонструвати. Можемо бути сильними та безкомпромісними і суддя має сприяти цьому. Коли ти не даєш свисток після боротьби, то футболіст наступного разу не буде падати, а буде бігти і вболівальнику буде цікаво. Виникатиме чимало моментів, загострень та атак. І натомість менше симуляцій. Коли гравець кілька разів падає і вимагає пенальті, то дати йому жовту картку і він перестане це робити та буде боротися. Вболівальник може пробачити помилку, технічний брак, але він ніколи не пробачить, коли людина не щира і не віддається грі. У будь-якому місті нашої країни, всі глядачі люблять, коли гравці б’ються і віддаються за герб, який у них на грудях.

Ми не намагалися утримувати рахунок у другому таймі. Ми програвали багато боротьби. У нас вийшли на заміну гравці, маленькі на зріст. Ці футболісти мають створювати моменти знизу. І ми бачили, скільки було браку в Шаха не через те, що він погано контролює м’яч, а через те, що Артур колінами вів м’яч. Також Квасниця розвертається, м’яч підстрибує – аут. Ми хотіли грати низом, втім був технічний брак. А Ворскла випускала силових гравців і вигравала цю боротьбу. М’яч знизу не сприяв тому, що ми хотіли", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Карпати.