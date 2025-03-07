Нападник удруге поспіль порадував уболівальників Лівого Берега.
Дмитро Шастал, fclb.com.ua
07 березня 2025, 15:20
Лівий Берег у 20-му турі УПЛ-2024/25 впорався з Вересом на власному полі (2:0).
Головною окрасою поєдинку став неймовірний результативний удар Дмитра Шастала, яким він подвоїв перевагу господарів поля на 59-й хвилині.
Зазначимо, що 29-річний український нападник поповнив склад "лелек" під час зимового трансферного вікна, на правах вільного агента залишивши Полісся. На його рахунку два голи у восьми матчах поточної кампанії чемпіонату України.
Колектив Віталія Первака внаслідок перемоги над Вересом піднявся на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.