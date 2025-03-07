Україна

Нападник удруге поспіль порадував уболівальників Лівого Берега.

Лівий Берег у 20-му турі УПЛ-2024/25 впорався з Вересом на власному полі (2:0).

Головною окрасою поєдинку став неймовірний результативний удар Дмитра Шастала, яким він подвоїв перевагу господарів поля на 59-й хвилині.

Зазначимо, що 29-річний український нападник поповнив склад "лелек" під час зимового трансферного вікна, на правах вільного агента залишивши Полісся. На його рахунку два голи у восьми матчах поточної кампанії чемпіонату України.

Колектив Віталія Первака внаслідок перемоги над Вересом піднявся на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.