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Керманич Лівого Берега прокоментував перемогу над Вересом.

Напередодні київський Лівий Берег у рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі обіграв рівненський Верес.

Лівий Берег — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак оцінив виступ власної команди.

"Гра була складною і важливою у стратегічному плані. Через потепління було всім непросто. У тактичному плані наша команда зіграла правильно.

Пощастило, що вдалось забити першими. Хлопці сьогодні могли терпіти. Було помітно, що їм складно на непростому газоні. Ми терпіли і у кожному із таймів дочекались своїх шансів.

Ключовий епізод — це другий забитий м’яч. Верес грав першим номером, але наші хлопці працювали і дочекались свого.

Дієго із Сіднеєм сьогодні лише перший день вийшли на свіже повітря після хвороби. У них була серйозна температура і вони ще лікуються. У нас половина команди перехворіли після матчу з Шахтарем. Приїхали з гри проти Чорноморця і захворіли Соколов, Сідней, Дієго, Сухоручко. У низки футболістів були проблеми. На тренуваннях були по 12-13 футболістів.

Після температури не можна було відразу футболістів випускати на тренування. Дієго взагалі ніколи на грип не хворів.

Упевнений, що Банада та Шастал не ображені на Верес. Хлопці завжди мотивовані проявити себе. Шастал завжди хоче забивати та приносити користь команді. Упевнений, що обидва ще прогресуватимуть.

Ми поки не звертаємо увагу на турніру таблицю. Зараз дуже вирівнявся чемпіонат. Хто міг подумати, що Інгулець переможе Кривбас? Вчора Кривбас зіграв внічию з Шахтарем.

Нам необхідно набирати свої очки в матчі проти конкурентів. Розуміємо, що нам буде ще важче в наступних матчах", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в криворізького Кривбасу.