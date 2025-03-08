Півзахисник Лівого Берега прокоментував перемогу над Вересом.
Дмитро Шастал, фото ФК Лівий Берег
08 березня 2025, 08:35
Київський Лівий Берег напередодні у рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі обіграв рівненський Верес.
Лівий Берег — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "лелек" Дмитро Шастал оцінив виступ власної команди.
"Мене переповнюють позитивні емоції. Знайомство з новим стадіоном для мене пройшло успішно. Було приємно грати на такого чудовому стадіоні і відчувати палку підтримку вболівальників.
Здається, що кожен футболіст прагне забити м’яч у подібному стилі. У мене був час подумати і вирішив ризикувати. Для мене це дуже цінний забитий м’яч, адже про нього мріяв давно.
Сподіваюсь, що такі наші результати — лише початок. Наша команда набирає обертів. Для нас важливо закріпитися всередині таблиці. Зробимо все можливе для цього.
Удячний тренерському штабу за довіру, а також дуже вдячний партнерам, без яких не зміг би забивати.
У наступному турі гратимемо проти Кривбасу. Криворіжці у матчі проти Шахтаря мені сподобались. На нас очікує дуже складна гра", — заявив український виконавець.
У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в криворізького Кривбасу.