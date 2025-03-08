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Півзахисник Лівого Берега прокоментував перемогу над Вересом.

Київський Лівий Берег напередодні у рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі обіграв рівненський Верес.

Лівий Берег — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "лелек" Дмитро Шастал оцінив виступ власної команди.

"Мене переповнюють позитивні емоції. Знайомство з новим стадіоном для мене пройшло успішно. Було приємно грати на такого чудовому стадіоні і відчувати палку підтримку вболівальників.

Здається, що кожен футболіст прагне забити м’яч у подібному стилі. У мене був час подумати і вирішив ризикувати. Для мене це дуже цінний забитий м’яч, адже про нього мріяв давно.

Сподіваюсь, що такі наші результати — лише початок. Наша команда набирає обертів. Для нас важливо закріпитися всередині таблиці. Зробимо все можливе для цього.

Удячний тренерському штабу за довіру, а також дуже вдячний партнерам, без яких не зміг би забивати.

У наступному турі гратимемо проти Кривбасу. Криворіжці у матчі проти Шахтаря мені сподобались. На нас очікує дуже складна гра", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в криворізького Кривбасу.