Півзахисник Лівого Берега прокоментував перемогу над Вересом.
Олег Синиця, фото ФК Лівий Берег
08 березня 2025, 08:50
У рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги київський Лівий Берег напередодні на власному полі обіграв рівненський Верес.
Лівий Берег — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "лелек" Олег Синиця оцінив виступ власної команди.
"Очікували на складний матч із великою кількістю боротьби. Важливо, що вдалось утілити у життя тренерські настанови і за рахунок цього перемогли.
Сьогодні команда грамотно зіграла у захисті. Два матчі поспіль не пропускаємо і задоволені цим.
Упродовж усього матчу проти Вереса було дуже багато силової боротьби. Ми в цьому компоненті переважали суперника.
Під кінець відчував певний дискомфорт у задній поверхні стегна, але зараз усе добре.
Кривбас? Очікуємо від того матчу перемоги. Ретельно готуватимемось до серйозного суперника", — заявив український виконавець.
У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в криворізького Кривбасу.