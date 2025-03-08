Україна

Півзахисник Лівого Берега прокоментував перемогу над Вересом.

У рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги київський Лівий Берег напередодні на власному полі обіграв рівненський Верес.

Лівий Берег — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "лелек" Олег Синиця оцінив виступ власної команди.

"Очікували на складний матч із великою кількістю боротьби. Важливо, що вдалось утілити у життя тренерські настанови і за рахунок цього перемогли.

Сьогодні команда грамотно зіграла у захисті. Два матчі поспіль не пропускаємо і задоволені цим.

Упродовж усього матчу проти Вереса було дуже багато силової боротьби. Ми в цьому компоненті переважали суперника.

Під кінець відчував певний дискомфорт у задній поверхні стегна, але зараз усе добре.

Кривбас? Очікуємо від того матчу перемоги. Ретельно готуватимемось до серйозного суперника", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в криворізького Кривбасу.