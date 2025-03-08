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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та львівський Рух.

Петровський Інгулець та львівський Рух закриватимуть програму двадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Василь Кобін, після перемоги над криворізьким Кривбасом (2:0), використав із перших хвилин П'ятова в центрі поля, тоді як Могильний гратиме ліворуч в атаці.

Віталій Пономарьов, на тлі поразки від луганської Зорі (0:2), залучив до стартового складу Фаала на вітрі атаки.

Інгулець: Паламарчук — Бенедюк, Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Гаджук, П’ятов — Пушкарьов, Кисленко, Могильний.

Запасні: Жилкін, Чабан, Жовтенко, Дубілей, Сад, Скороход, Лосенко, Фарасєєнко, Свистун.



Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Роман, Рябов, Горін, Ременяк — Карабін, Фаал, Пастух.

Запасні: Герета, Бакус, Лях, Підгурський, Едсон, Кітела, Тлумак, Погорілий, Климчук, Алмазбеков, Притула.



Гра Інгулець — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.