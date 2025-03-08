Україна

Вихованець Дніпра зможе допомогти "біло-синім" у боротьбі за перемогу в УПЛ.

Правий захисник Валерій Лучкевич поповнив заявку Динамо Київ на матчі УПЛ-2024/25, передає офіційний сайт клубу.

Лучкевич: Хочу довести, що готовий залишитися в Динамо й боротися за чемпіонство

Контракт із "біло-синіми", розрахований до кінця поточної кампанії, 29-річний українець підписав 6 березня. Гравець отримав футболку з 27-м номером.

Колектив Олександра Шовковського йде першим у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 50 очок після 20-ти зіграних матчів. Наступного вівторка, 11 березня, Динамо Київ прийматиме Зорю.

На рахунку Лучкевича участь у трьох поєдинках УПЛ цього сезону за Колос, який він представляв раніше.