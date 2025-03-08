Вихованець Дніпра зможе допомогти "біло-синім" у боротьбі за перемогу в УПЛ.
Валерій Лучкевич, fcdynamo.com
08 березня 2025, 15:22
Правий захисник Валерій Лучкевич поповнив заявку Динамо Київ на матчі УПЛ-2024/25, передає офіційний сайт клубу.
Лучкевич: Хочу довести, що готовий залишитися в Динамо й боротися за чемпіонство
Контракт із "біло-синіми", розрахований до кінця поточної кампанії, 29-річний українець підписав 6 березня. Гравець отримав футболку з 27-м номером.
Колектив Олександра Шовковського йде першим у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 50 очок після 20-ти зіграних матчів. Наступного вівторка, 11 березня, Динамо Київ прийматиме Зорю.
На рахунку Лучкевича участь у трьох поєдинках УПЛ цього сезону за Колос, який він представляв раніше.