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Валерій Лучкевич поділився емоціями після переходу в Динамо.

Новачок київського Динамо Валерій Лучкевич прокоментував свій перехід у команду Олександра Шовковського, яка продовжує боротьбу за чемпіонство в УПЛ.

"Дуже дякую за привітання. Варіант з цим переходом з'явився вчора, після слів агента, що мене хоче Динамо Київ, я далі вже нічого не слухав. Просто сказав "так", і усе вирішилося дуже швидко.

На щастя, я вже досвідчений футболіст, звісно, потрібно буде трохи часу, щоб повернути 100% кондиції. Та це займе не так багато часу, тому що я вже добре знаю свій організм і чекаю – не дочекаюся вже першого тренування.

Звісно, у Динамо інших завдань немає — тільки чемпіонство. Не пам'ятаю, щоб колись було інакше. З дитинства знаю, що Динамо завжди чемпіон.

Короткостроковий контракт — які цілі та плани на майбутнє? У мене завдання за цей період показати й довести керівництву та тренерському штабу, що я готовий тут залишитися, конкурувати і допомагати команді боротися за титул.

Динамо – це гранд українського футболу, тому за ним завжди уважно слідкував і уболівав. Плюс Динамо виступало в єврокубках, тож матчі завжди дивився.

Я знайомий з багатьма гравцями "біло-синіх". З деким грав разом, зокрема, з Піхальонком, Рубчинським, Дубінчаком. Бражко – взагалі мій земляк. Загалом усіх хлопців добре знаю, тому довго знайомитися не потрібно", — наводить слова Лучкевича прес-служба клубу.

Після 20 турів Динамо набрало 50 очок та очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію (19 ігор) на дев'ять балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 40 очок після 19 матчів.