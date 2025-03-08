Україна

У той же час "чорно-білі" уникнули 290-ї поразки в турнірі.

У 20-му турі УПЛ-2024/25 дубль Петара Мічина приніс Зорі перемогу над Оболонню.

Зоря — Оболонь 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

За даними офіційного сайту турніру, для луганського клубу ця звитяга була ювілейною. Тепер на рахунку "чорно-білих" 250 перемог у поєдинках чемпіонату України.

Щоб досягти цієї позначки Зоря провела 690 матчів, в яких також зазнала 289-ти поразок і в 151-му випадку зіграла внічию.

Колектив Младена Бартуловича йде шостим у турнірній таблиці УПЛ, маючи 28 очок після 19-ти зіграних поєдинків. Наступного вівторка, 11 березня, луганці зустрінуться з Динамо Київ.