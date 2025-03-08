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Гравець Зорі дав свій коментар після матчу проти Оболоні.

Атакувальний півзахисник Петар Мічин своїм дублем приніс Зорі перемогу над Оболонню в 20-му турі чемпіонату України-2024/25.

Зоря — Оболонь 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Гравець прокоментував хід поєдинку, також висловившись щодо майбутньої зустрічі з Динамо Київ і статистичної мети, яку ставить перед собою.

"Складний, важкий матч [проти Оболоні] був. Не дуже гарно нам вдавалася гра. Моментами діяли чудово, моментами — погано. В цілому — бойова зустріч. Проти Оболоні завжди важко діяти. Важливо те, що ми здобули другу перемогу поспіль та рухаємось далі.

Оболонь — "моя команда" [забив три голи в чотирьох зустрічах]? Не думаю. Просто вийшло так. Я проти всіх суперників дію однаково серйозно, але, як бачимо, мені частіше треба грати проти Оболоні.

Я казав на самому початку сезону, що хочу забити 10 м'ячів. Сподіваюсь, що зможу ще забити три голи до кінця чемпіонату. Звичайно, головна мета — допомагати команді результативними діями. Байдуже — чи це гол, чи гольова передача.

Динамо — перша команда України наразі. Одна з найкращих. Завжди складно проти них. Але треба грати тільки на перемогу. Зараз в нас є дві перемоги поспіль. В команді гарний настрій, гарна атмосфера, тому треба продовжити переможний шлях.

Відсутність деяких орендованих гравців? В нас небагато варіантів, тому склад буде трохи іншим. Впевнений, що ті, хто вийдуть на поле у вівторок, віддадуть всі 100 відсотків та покажуть, що кожен готовий замінити один одного. До того ж, це зайвий шанс для тих футболістів, хто грає не так часто, як хотів би, заявити про себе знов", — цитує 26-річного серба офіційний сайт луганського клубу.

У ході поточної кампанії Мічин взяв участь у 18-ти матчах чемпіонату України, відзначившись сімома голами й одним асистом.

Нагадаємо, що звитяга над Оболонню була для Зорі 250-ю в УПЛ. Із Динамо Київ колектив Младена Бартуловича зустрінеться наступного вівторка, 11 березня.