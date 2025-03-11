Україна

Голкіпер закінчив з професійним футболом.

Колишній воротар київського Динамо та збірної України Денис Бойко оголосив про завершення професійної кар’єри.

"The End. Хочу подякувати без виключення всім, кого я зустрів на своєму професійному футбольному шляху! Моє імʼя і моя карʼєра були б неможливі без людей, з якими я грав, працював і спілкувався, починаючи з 7 років і по цей день! Завойовані трофеї, радість перемог і гіркота поразок, конкуренція, дружба, постійні переїзди і заїзди на базу — всі ці речі зробили мене тим, ким я є сьогодні!

Вибачте, якщо я когось образив або комусь не подобалась моя поведінка, це лише емоції, а я лише людина, яка може помилятись, як і усі в нашому світі. Кожен день без виключення я віддавав всього себе на футбольному полі заради команди і досягнення результату, тому сьогодні я маю можливість закінчити свою професійну карʼєру з чистою совістю.

Футбол — це моє життя! Дякую за увагу і до зустрічі! Назавжди ваш 71-й номер Денис Бойко або Кінг Конг (кому як зручніше)", — написав Бойко на своїй сторінці в Instagram.

Бойко є чемпіоном України, володарем Кубка і Суперкубка у складі Динамо, чемпіоном Туреччини у складі Бешикташа і фіналістом Ліги Європи, як гравець Дніпра.