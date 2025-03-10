Україна

Матч скасували через цікаву причину.

Матч 21 туру чемпіонату України серед юнацьких команд клубів УПЛ Динамо — Зоря, який був запланований на понеділок, 10 березня, не відбудеться. Команда гостей прибула на гру, маючи у складі п'ять гравців.

Офіційне рішення щодо цієї гри буде прийняте Премʼєр-Лігою.

Нагадаємо, за підсумками 20 турів Динамо посідає друге місце в юнацькій першості, відстаючи від лідера на одне очко. Зоря розташувалася на восьмому місці. Поєдинок першого кола завершився перемогою киян з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Зоря орендувала півзахисника Динамо Київ U-19 Маткевича.