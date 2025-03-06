Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 6 березня 2025 року.

Житомирське Полісся у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграло одеський Чорноморець (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито вже на п'ятій хвилині, коли у воротах "моряків" відзначився Факундо Батіста Очоа, а потім наприкінці першого тайму "вовки" подвоїли перевагу завдяки голу Олександра Андрієвського.

Потім на 57 хвилині команда Олександра Бабича заробила пенальті, який реалізував Денис Янаков. На це Полісся відповіло влучним ударом Олексія Гуцуляка на 78 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Чорноморець у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Полісся — Чорноморець 3:1

Голи: Батіста, 5, Андрієвський, 42, Гуцуляк, 78 — Янаков, 57 (пен.).

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бітон (Йосефі, 63), Бабенко (Бескорований, 87), Андрієвський (Караман, 82) — Гуцуляк, Батіста (Лєднєв, 82), Крушинський (Назаренко, 46).

Чорноморець: Рудько — Єрмаков, Скиба, Лацабідзе (Кайо, 46), Кратов — Шпорн (Райс, 69) — Янаков, І. Когут (Робакідзе, 74), Габелок, Раян (Бутко, 62) — Попов (Тоіров, 62).

Попередження: Бабенко — Шпорн.