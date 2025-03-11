Україна

Команда Олега Шандрука фірмовими контратаками не залишили шансів принциповому супернику на власному полі.

Віднедавна, житомирське Полісся також є постачальником кадрів для національної збірної України, а отже й "вовки" належали до обмеженого кола клубів, яким випала нагода раніше за інших провести свій матч у рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги. І в контексті команди Імада Ашура це було дуже принципове протистояння.

Поліське дербі — відносно нова франшиза на рівні "елітного" дивізіону нашого футболу, яка через високий рівень конкуренції за панування в регіоні має дуже солідні перспективи засяяти всіма можливими барвами в майбутньому. Але наразі рівненський Верес усе ж таки має більш скромні амбіції в поточному сезоні, і лише крадькома задивляється на боротьбу за місце в зоні єврокубків, у якій власне Полісся й бере активну участь.

І таки градус дербі в цій грі відчувався доволі помітно, хоча й у першому таймі це знаходило своє відображення лише у вигляді запеклої футбольної боротьби, а не якихось зайвих емоцій, як зазвичай буває в таких випадках. Полісся прагнуло активно почати цей матч у плані атаки, проте варто було Вересу провести свій перший випад, як Волинець уже мусив витягати із сітки удар головою в дальній кут від Степанюка на завершення подачі з правого флангу від Харатіна.

Суттєвого впливу на гру команди Ашура втім цей момент не мав — гості все одно прагнули атакувати, нехай і відіграватись доводилось уперше з листопада минулого року. Із цим завданням Полісся впоралось відносно швидко, і вже посеред тайму рахунок знову став рівним. На 33 хвилині захисники Вереса не розібрались із подачею з правого флангу на дальню стійку, після чого зайнялась пожежа з невдалими спробами вибити м’яч, чим у підсумку скористався Батіста.

Проте команда Шандрука навіть першого тайму за нічийного рахунку вирішила не завершувати в цій грі, і на останніх секундах основного часу дальній удар Гончаренка раптово перетворився на гольовий пас для Степанюка в центрі штрафного, а той момент для дублю не змарнував. Це був справжній виклик для Полісся на час, що залишалось відіграти цього вечора. І, здається, команда Ашура цей виклик провалила повністю.

Ми повертались до гри з подвійним моментом Андрієвського – Гуцуляка в чужому штрафному, але Кожухар розібрався з обома ударами по власних воротах. А потім почалось те, що у Вереса виходить найкраще. Знову. Контратаки. Степанюку варто було просто отримувати м’ячі, а вже наступним дотиком він запускав на чужу половину партнерів із глибини, а ті шукали свої моменти.

Так відзначався й сам Дахновський, а потім асистував Гайдучику під час чергової зразкової контратаки. І вже на завершення дуелі Годя оформив асист м’яким накиданням із правого флангу на голову Шевченку в центрі чужого штрафного, і це вже 5:1. Шалена радість у лігві одних "вовків", і шалений скандал може здійнятись у лігві інших.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в петровського Інгульця, тоді як житомирське Полісся поїде до черкаського ЛНЗ.— Полісся 5:1Степанюк, 13, 45, Дахновський, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 — Батіста, 33Кожухар — Куція (Протасевич, 90), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Луан (Шарай, 59), Дахновський (Сміян, 77) — Степанюк (Кльоц, 77), Гайдучик (Годя, 77).Волинець — Майсурадзе (Тейлор, 69), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бітон (Таллес, 58), Бабенко (Гонсалвеш, 83), Андрієвський (Йосефі, 69) — Гуцуляк, Батіста, Крушинський (Назаренко, 58).Попередження: Гончаренко — Йосефі