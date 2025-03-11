Олександрія у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі розгромила Оболонь (4:0).

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок на 13 хвилині зусиллями Олександра Філіппова, а через три хвилини Хуан Безерра подвоїв перевагу для господарів поля.

Наприкінці першого тайму Філіппов оформив дубль, а під завісу другого тайму остаточну крапку в матчі поставив Тео Ндіка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Оболонь у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Олександрія — Оболонь 4:0
Голи: Філіппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндіка, 90.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов (Матеус, 64), Калюжний (Ващенко, 64), Шепелєв (Бєляєв, 75) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 75), Цара (Ндіка, 64).

Оболонь: Федорівський — Карась (Грисьо, 59), Приймак, Дубко, Стасюк — Курко (Ломницький, 80), Вітенчук (Мороз, 59) — Блізніченко (Прокопенко, 59), Груша, Суханов (Теслюк, 75) — Устименко.

Попередження: Калюжний.