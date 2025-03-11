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Керманич Карпат узяв участь у пресконференції після нічиєї з Шахтарем.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко дав свій коментар після поєдинку 21-го туру УПЛ-2024/25.

Карпати — Шахтар 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 11.03.2025

"Левам" удалося стримати найкращу в ході поточної кампанії чемпіонату України атаку, уникнувши пропущених голів на власному полі. Лупашко дав оцінку виступу своїх підопічних, а також рівню суддівства.

"Хочу пояснити, що ми після Ворскли зібрались на базі та традиційно підготували розбір гри і маленьке відео, щоб наші гравці зрозуміли, що ми можемо бути адаптивними. У нашому розумінні психологію українського футболіста треба кардинально змінювати. Для того, щоб він розумів, що з першої до останньої хвилини він має працювати. Коли ми робили це протягом півроку, то ми змушували бути безкомпромісними, постійно грати сміливо проти будь-якого суперника. Ми побачили багато моментів, що ми готові. Показали це футболістам і сказали, що зараз зіграємо так з поглядом у майбутнє. Коли нам важливий кожен бал, коли ми можемо віддати простір. Ми тиснули Шахтар на десять метрів нижче від лінії їхнього штрафного майданчика. Ми забрали цей великий простір за спинами наших захисників у перших матчах. У цій зоні ми починали працювати. Шахтар нас змушував відходити до середини поля своїми діями, це їхня заслуга. Загалом ми казали, що маємо тиснути і не бути пасивними. Ми могли бути більш агресивними, якби зняли Бруніньйо з гри. Гравець, який би вийшов, був би більш динамічним і націленим на відбір м'яча. Бруніньйо дає суттєву різницю на м'ячі. Перед матчем я запитав, чи пригадує він першу гру проти Шахтаря. Він відповів, що вона була катастрофічна. Ми його тоді замінили після першого тайму. Я йому сказав, що у нього дуже високий рівень. Бруніньйо — один з найкращих бразильських футболістів в УПЛ. Змінивши його, ми мали би більшу прагматичність у своїх рішеннях. Однак ми хотіли дарувати красу та якість роботи на м'ячі у його виконанні. Він багато розігнав атак і створював можливості.

Рівень суддівства в Україні дуже виріс. Я чую багато нарікань. Чесно скажу, що є ще кілька суддів, які хочуть постійно свистіти і збивати темп гри. Однак більшість арбітрів дають грати. Я тішуся цьому. Я грав у футбол і знаю, коли гра перетворюється у свистки, штрафні. Зараз цього менше.

Чи тішаться Карпати нічиєю? Це дуже загальне питання. У нашому розумінні Карпати — це фанати, вболівальники, клуб, команда, дуже багато дітей. Я не можу відповісти на це питання. Конкретно тренерський штаб тішиться тими моментами, коли ми заглянули в майбутнє. Ми можемо бути варіативними, це нам дасть велику користь у майбутньому. Ми зараз на етапі формування команди, яка буде смілива проти будь-якого суперника. Цьому ми тішимось", — цитує спеціаліста офіційний сайт Карпат.

У наступному турі УПЛ, 30 березня, львівський клуб прийматиме одеський Чорноморець.