Україна

Житомиряни зазнали розгромної поразки в Рівному.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур висловився щодо матчу 21-го туру чемпіонату України-2024/25.

Верес — Полісся 5:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

"Вовки" мінімально поступилися "червоно-чорним" за підсумками першого тайму, але в другій половині зустрічі не знайшли відповіді на три результативні удари суперників.

Такі матчі є в історії кожного клубу. Звісно, такі поразки завжди болісні. За такого рахунку боляче — це нормально.

"Ми знали, що Верес намагатиметься грати на контратаках. І прикро, що саме в перехідній фазі ми сьогодні суттєво не допрацювали. Це окрім абсолютно необов'язкових помилок, які стали причиною принаймні перших двох пропущених голів.

Чи змінився Верес у порівнянні з грою першого кола? Мені здається, ідея гри — та сама. Єдине — це ми не впоралися з грою у перехідних фазах. І певні наші помилки були абсолютно дитячими. Верес не здивував нас швидкими переходами з оборони в атаку. Ми все це бачили у виконанні рівнян раніше. Тому, можу лише подякувати супернику за цей крижаний душ для нас.

Попереду — кубкова гра з Вересом. І там ми точно не припустимося такої кількості помилок. Будемо розуміти, що не можна навіть на мить розслабитися. Відповідно, сподіваюся, ми переможемо тут у кубковій грі", — цитує Ашура офіційний сайт Вереса.

В 1/4 фіналу Кубка України-2024/25 команди мають зустрітися в квітні. У наступному турі УПЛ, 28 березня, житомирський клуб гостюватиме в ЛНЗ.