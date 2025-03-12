Україна

Гравець поділився своїми враженнями від поєдинку з Карпатами.

Правий вінгер Аліссон провів свій дебютний матч за донецький Шахтар.

Карпати — Шахтар 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

У поєдинку з Карпатами в 21-му турі чемпіонату України-2024/25 бразилець на 65-й хвилині замінив Мар'яна Шведа.

"Безумовно, я надзвичайно радію дебютові. Для мене важливо, що я зміг вийти в таку дуже відповідальну для команди мить. Це багато про що свідчить. Я готувався, буду відвертим, мабуть, не очікував виходу на полу саме зараз, але це дійсно приємний дебют. Загалом я задоволений тим, яку гру показала команда. На жаль, результат не може залишити нас задоволеними. Ми повинні працювати далі, але, знов-таки, я вдячний тренерові за нагоду дебютувати за основну команду Шахтаря. Це справді дуже важливо для мене.

Як я й наголошував, команда проявила себе відмінно, на мою думку. Мабуть, дійсно забракло саме реалізації, якоїсь ефектності в останній третині поля. Хоча ми провели чудовий поєдинок з погляду організації командного малюнка, побудови й загалом командних зусиль. У принципі, якщо говорити про мою адаптацію, я вважаю, що маю всі передумови, аби досить швидко пристосуватися до місцевого футболу. В Україні футбол дійсно високого рівня, однак у нашій команді багато бразильців, які вже допомагають мені порадами. Думаю, є всі шанси швидко влитися в командну гру й адаптуватися до українського футболу загалом", — цитує 19-річного гравця офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, за даними transfermarkt, вихованець Атлетіко Мінейро обійшовся донецькому клубу в 14+2 млн євро. Контракт з Аліссоном розраховано до 2030 року.