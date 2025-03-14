Україна

Футболіст прокоментував свій перехід в криворізький клуб.

Новачок криворізького Кривбасу, хорватський захисник Ян Юрчец дав перше інтервʼю у якості футболіста "червоно-білих".

"Перш за все, дякую всім у Кривбасі, від президента до персоналу команди. Я дуже вдячний отримати цей шанс у криворізькому клубі. І я дуже щасливий бути тут. Вже не можу дочекатися, щоб провести перше тренування з новими партнерами та зіграти перший матч.

Україна – велика і сильна держава, тут чудові люди, справжні патріоти. Тому тільки позитивні відгуки. Кривий Ріг також мені дуже сподобався.

Зроблю все, щоб допомогти Кривбасу стати ще кращим та здобувати нові перемоги. Зараз я зосереджений на виступі у новій команді.

Юрій Вернидуб? Так, ми зустрілись одразу після приїзду. Встигли поговорити. Про мій фізичний стан. Обговорили, коли він зможе на мене розраховувати на полі.

Перша розмова вийшла чудовою. Звісно, я знав про нього, про його успіхи, як тренера. Вернидуб – дуже сильний наставник, що він довів на міжнародній арені. Впевнений, ми знайдемо спільну мову та будемо разом плідно працювати.

Адаптація? Думаю, цей процес пройде дуже швидко. Тим паче більшість гравців Кривбасу приблизно мого віку, тож ми швидко знайдемо спільну мову. Я вже зустрівся з ними, і одразу зрозумів, що всі – чудові хлопці. В день мого приїзду дуже допоміг з адаптацією Хрвоє Іліч. Впевнений, все буде добре", — сказав Ян Юрчец.

Ян Юрчец є вихованцем загребського Локомотива. Виступав за хорватську Кустошію U-17, U-19 та першу команду. Попереднім його клубом був австрійський Альтах. У минулому сезоні чемпіонату Австрії він провів 31 матч та зробив одну результативну передачу.