Україна

Попов гратиме за петрівську команду на правах оренди.

Нападник Кривбасу U-19 Назар Попов виступатиме за Інгулець на правах оренди. Клуби досягли угоди щодо оренди гравця до кінця сезону-2024\2025.

19-річний Попов є вихованцем одеської Пальміри. За Кривбас U-19 виступає з червня 2023 року: 20 матчів, 2 голи. В цьому сезоні — 11 ігор, 1 точний удар — у ворота Карпат U-19; 619 хвилин на полі. Одного разу в поточному чемпіонаті УПЛ потрапив до заявки головної команди, на гру проти Оболоні.

Раніше повідомлялося, що Кривбас розірвав контракт із Кожушком.