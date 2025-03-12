Україна

Сторони достроково припинили співпрацю за взаємною згодою.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Владислава Семотюка.

Угода з 24-річним українцем була розірвана за обопільною згодою сторін.

Семотюк виступав за криворізький клуб з літа 2022 року. На його рахунку десять матчів.

Першу половину цього сезону футболіст провів у складі львівського Руху на правах оренди – чотири матчі та лише 55 зіграних хвилин.

Раніше повідомлялося, що Кривбас розірвав контракт із Кожушком.