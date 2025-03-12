Сторони достроково припинили співпрацю за взаємною згодою.
Владислав Семотюк, ФК Кривбас
12 березня 2025, 21:35
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Владислава Семотюка.
Угода з 24-річним українцем була розірвана за обопільною згодою сторін.
Семотюк виступав за криворізький клуб з літа 2022 року. На його рахунку десять матчів.
Першу половину цього сезону футболіст провів у складі львівського Руху на правах оренди – чотири матчі та лише 55 зіграних хвилин.
Раніше повідомлялося, що Кривбас розірвав контракт із Кожушком.