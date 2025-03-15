Україна

Микола Морозюк прокоментував боротьбу за чемпіонство в УПЛ.

Колишній захисник київського Динамо Микола Морозюк поділився своїми думками щодо боротьби за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі.

"Зараз показує доволі якісну гру Олександрія, але все ж таки наші гранди є фаворитами і більш зрілі на даний момент. Важко грати в пів ноги чи очікувати якихось прохідних матчів. Кожна гра дається важко. Будь-який суперник налаштовується на Динамо як на щось супермасштабне.

Мені дуже імпонує, не буду приховувати, тандем молодого покоління тренерів Ротань – Кравченко, Антонов. Але мені привабливіше виглядає, коли я бачу думку, малюнок гри, ідею на футбольному полі. Це те, що мене не може не радувати в грі Олександрії. За рахунок цього вони без якихось труднощів здолали Оболонь. Не просто так вони знаходяться на другому місці.

Не буду нічого говорити на рахунок чемпіонства, бо я минулого року сказав і воно все пішло не так, як треба. Хай буде так, що Олександрія з Шахтарем борються за срібні та бронзові медалі", — наводить слова Морозюка прес-служба "біло-синіх".

Після 21 туру Динамо очолює УПЛ, набравши 51 очко, що на чотири бали більше, ніж у Олександрії. Трійку найкращих замикає Шахтар – 41 очко після 20 матчів.