Україна

Команди встигли провести на полі лише дві хвилини.

Сьогодні, 15 березня, мав пройти матч 21 туру української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Лівим Берегом, проте він не відбувся.

Спочатку матч мав розпочатися о 15:30 за Києвом, але через постійні повітряні тривоги старт було перенесено на 17:15. Проте за дві хвилини знову зазвучала сирени і команди залишили поле.

У результаті командами було ухвалено рішення перенести матч на пізніший термін на одну з резервних дат УПЛ, яка стане відома пізніше.

Також зазначається, що завершити гру завтра Кривбас не може через виклик трьох футболістів у свої національні команди.

Після 19 ігор Кривбас набрав 32 очки і займає п'яте місце в УПЛ, а у Лівого Берега — 22 бали після 20 матчів та 11 рядок.