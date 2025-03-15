Команди встигли провести на полі лише дві хвилини.
ФК Кривбас
15 березня 2025, 19:00
Сьогодні, 15 березня, мав пройти матч 21 туру української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Лівим Берегом, проте він не відбувся.
Спочатку матч мав розпочатися о 15:30 за Києвом, але через постійні повітряні тривоги старт було перенесено на 17:15. Проте за дві хвилини знову зазвучала сирени і команди залишили поле.
У результаті командами було ухвалено рішення перенести матч на пізніший термін на одну з резервних дат УПЛ, яка стане відома пізніше.
Також зазначається, що завершити гру завтра Кривбас не може через виклик трьох футболістів у свої національні команди.
Після 19 ігор Кривбас набрав 32 очки і займає п'яте місце в УПЛ, а у Лівого Берега — 22 бали після 20 матчів та 11 рядок.