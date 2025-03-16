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Захисник Руху прокоментував поразку від Ворскли.

Львівський Рух напередодні у рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги поступився полтавській Ворсклі на власному полі.

Рух — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Холод оцінив виступ власної команди.

"Перед грою ми акцентували на тому, що флангові подачі у виконанні гравців Ворскли є небезпечними. Можливо, хтось не дограв епізод до кінця і цей момент завершився голом. Руху не пощастило, адже суперник використав чи не єдину свою нагоду.

Ми недопрацювали в атаці, адже команда створювала моменти, але не реалізувала їх. У першу чергу це стосується тих епізодів, де голкіпер відбивав м’яч перед собою, утім не було гравця, який міг би зіграти на добиванні. За таких погодних умов, коли є слизький м’яч і важке поле, такими нагодами не можна розкидатись.

Укотре Рух виглядав переконливіше за суперника, але команді знову не пощастило.

Це була важка гра. Поле дещо вплинуло на те, як діяла команда. Цілий тиждень ми награвали свою гру, але довелося адаптовуватись до стану газону, тож нам не вдалось утілити задумане. Важко було прорахувати траєкторію польоту м’яча, що ускладнювало нашу комбінаційну гру.

Ми цінуємо, що попри погану погоду на трибунах було досить багато вболівальників і приємно чути, що вони підтримували нас. На жаль, нам не вдалось потішити глядачів позитивним результатом. Треба виправити помилки, яких ми припускаємось, та якісно підготуватись до наступних матчів", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме київське Динамо.