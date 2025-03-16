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Півзахисник Руху прокоментував поразку від Ворскли

У рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух напередодні поступився полтавській Ворсклі на власному полі.

Рух — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Артур Ременяк оцінив виступ власної команди.

"Можливо, команду підвела реалізація. Нам бракувало точної останньої передачі. Загалом Рух тиснув, нагнітав обстановку поблизу воріт суперника, особливо у другому таймі. Але ми пропустили гол і він був не зовсім логічним, якщо дивитись на розвиток подій.

Так, у першому таймі ігрова перевага була за Ворсклою, але полтавці не створювали моментів. У другій половині гри Рух перехопив ініціативу, але пропустив — у футболі не завжди слід шукати логіку. Треба проаналізувати причини цієї поразки, пропрацювати помилки та виправити їх.

Якість поля через погодні умови була не найкращою, через що переважав силовий футбол. Ми не поступились супернику в боротьбі та виграли більшість єдиноборств. У нас в команді молоді гравці, але фізично сильні, тож не думаю, що проблема була в цьому.

Мені складно назвати, чому нам не вдається забивати достатньо голів і перемагати, адже моменти команда створює. Нам однозначно треба працювати над реалізацією і це стосується не лише нападників, а всіх гравців не залежно від позицій.

Мабуть, бракує впевненості у собі, хоча загалом атмосфера у колективі хороша. Думаю, у якійсь грі нам треба реалізувати кілька моментів і тоді ця впевненість з’явиться, а результати — покращаться", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме київське Динамо.