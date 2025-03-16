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Орендований "зелено-білими" гравець дав свій коментар після звитяги над Рухом.

Опорний півзахисник полтавської Ворскли Навін Малиш висловився щодо перемоги над львівським Рухом у 21-му турі чемпіонату України-2024/25.

Рух — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Дебютний гол орендованого в Динамо Київ 21-річного українця допоміг "зелено-білим" здобути три очки на Арені Львів.

"Емоції переповнюють, тому що це мій 1-й м'яч в УПЛ, у дорослому футболі. Я дуже-дуже щасливий, дуже цього хотів. Хочу привітати команду з перемогою, тому що вона надважлива. Нам треба підніматися якомога вище, тому що я вважаю, що Ворскла перебуває не там, де має бути.

Ми заслужено перемогли, тому що не дали створити супернику нічого біля наших воріт. Всі дуже прагнули цього, останні тижні всі дуже хотіли перемогти, тому я дуже щасливий за команду", — заявив Малиш в ефірі UPL.TV.

Для Навіна цей матч був третім за Ворсклу й шостим загалом у всіх турнірах поточної кампанії.