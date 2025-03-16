Україна

Керманич Ворскли прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні полтавська Ворскла у рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги обіграла львівський Рух на полі суперників.

Рух — Ворскла 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов оцінив виступ власної команди.

"Ми налаштовувались на перемогу, бо нам уже діватись нікуди — ми на дні таблиці, хотілось реабілітуватись. Ми розуміли, що для нас кожне очко — це ніби ковток повітря.

Ми бачили, як Рух грав проти Інгульця, у силовий футбол, довгими передачами. Найголовніше для нас було не дати простору команді, бо вони дуже добре вибігають у напад.

Погода зимова прийшла, пішов сніг, і всі ті гравці, яких ми налаштовували грати, дали відпочити їм, тим футболістам із південних країн, що до нас приїхали. Не надто якісний газон був для них.

Ми розраховували на Кане. Пізніше випустили. Ще у нас Ієде є. Я дуже задоволений хлопцями, змогли переломити хід гри. І десь нам пощастило.

Малиш — це хороше підсилення для нас. Дякую, що він прийшов у нашу команду. Думаю, у нього буде хороша футбольна кар’єра. Він грає в дуже інтелектуальний футбол. Хочу, щоб він прогресував і надалі.

Я розумію, що він тільки в оренді в нас, і буде повертатись до Динамо. Від мене тільки подяка йому, дай Бог, щоб він там грав", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме київське Динамо.