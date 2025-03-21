Гравець заключив довгостроковий контракт із "жовто-чорними".
Ібрагім Джума, ФК Рух
21 березня 2025, 17:35
Рух оголосив про підписання захисника збірної Уганди Ібрагіма Джума. Подробиці угоди не розкриваються.
Джума народився 6 травня 2004 року в Уганді. Вихованець місцевого клубу Кампала Сіті Коунсіл (KCCA FC). Також виступав за молодіжні команди іспанського Леганеса.
Лівий захисник є гравцем національної збірної Уганди, в складі якої провів 4 матчі. Крім того, Джума грав за молодіжні збірні своєї країни.
За Рух Ібрагім Джума виступатиме під 22 номером.
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ розірвав контракт з Халайлою.