Україна

Гравець заключив довгостроковий контракт із "жовто-чорними".

Рух оголосив про підписання захисника збірної Уганди Ібрагіма Джума. Подробиці угоди не розкриваються.

Джума народився 6 травня 2004 року в Уганді. Вихованець місцевого клубу Кампала Сіті Коунсіл (KCCA FC). Також виступав за молодіжні команди іспанського Леганеса.

Лівий захисник є гравцем національної збірної Уганди, в складі якої провів 4 матчі. Крім того, Джума грав за молодіжні збірні своєї країни.

За Рух Ібрагім Джума виступатиме під 22 номером.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ розірвав контракт з Халайлою.