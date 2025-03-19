Україна

Ізраїльський форвард виступав в Україні з літа минулого року.

ЛНЗ у своїх соціальних мережах оголосив про відхід нападника Осами Халайли.

Деталі розриву контракт із 26-річним ізраїльтянином не розголошуються — він отримав статус вільного агента.

Халайла виступав за черкаський клуб з літа минулого року. На його рахунку 15 матчів, у яких він відзначився одним асистом.

Після 21 туру ЛНЗ набрав 25 очок та посідає десяте місце в УПЛ. Свій наступний матч команда проведе проти Полісся – гра відбудеться 28 березня.