Україна

Перший коментар керманич після призначення.

Одеський Чорноморець оголосив про призначення українського фахівця Олександра Кучера на посаду головного тренера команди.

42-річний тренер уже встиг дати коментар перед першим тренуванням нового для себе колективу.

"Щодо задач, то тут немає жодного секрету, тому що всі розуміють, що Чорноморець має бути в "еліті" українського футболу. Команда з великою історією. Звичайно, хочеться, щоб вона залишилась в УПЛ.

Із кимось із гравців я знайомий, із кимось на тренуванні більше познайомимось, побачимо, у якому вони функціональному стані та ментальному. Тому що треба багато попрацювати, щоб вивести хлопців на той рівень, на який нам потрібно.

Це, мабуть, виклик для мене. Чому я не можу спробувати прийняти його? Будемо робити все можливе, щоб досягти потрібного результату", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що Чорноморець іде передостаннім у турнірній таблиці УПЛ з 15 очками за 21 зіграний матч.