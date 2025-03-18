Інше

Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (10.03.2025 — 16.03.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 КОРОТКО ПРО ПОДІЇ В БОРОТЬБІ ЗА ТИТУЛ УПЛ:

📰 ШАХТАР ОФОРМИВ ТРАНСФЕР АЛІССОНА.

📰 ПСЖ ТА БЕЗДОГАННИЙ ДОННАРУММА В СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ ВИБИЛИ ЛІВЕРПУЛЬ ІЗ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.

Там на тижні ще буде можливість...

📰 ВОРОТАР РЕАЛА МАДРИД ТІБО КУРТУА ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО НЕЗАРАХОВАНОГО ПЕНАЛЬТІ ХУЛІАНА АЛЬВАРЕСА У СЕРІЇ ПІСЛЯМАТЧЕВИХ ПЕНАЛЬТІ З АТЛЕТІКО: "ЦЕ Я СКАЗАВ РЕФЕРІ, ЩО АЛЬВАРЕС ПІД ЧАС ПРОБИТТЯ ПЕНАЛЬТІ ТОРКНУВСЯ М'ЯЧА ДВІЧІ".

📰 НА НАШОМУ САЙТІ ВИЙШОВ МАТЕРІАЛ ПІД НАЗВОЮ "ЗІНЧЕНКО ЗРОБИВ СОБІ ІН'ЄКЦІЮ ВПЕВНЕНОСТІ ПЕРЕД ЗБІРНОЮ, А МІСЦЕ В АРСЕНАЛІ ВИГРИЗТИ БУДЕ СКЛАДНО".

Ін'єкція мала зворотний ефект на впевненості Челсі.

📰 АРТЕМ БЄСЄДІН ЗАБИВ ДЕБЮТНИЙ ГОЛ ЗА ЛІШЕНЬ.

📰 НЬЮКАСЛ ВИГРАВ КУБКОК АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІГИ, ОБІГРАВШИ В ФІНАЛІ ЛІВЕРПУЛЬ.

Меріно звісно краще Дарвіна на центрфорварді, але уругваєць же ж не буде всі матчі грати?

📰 КЕРМАНИЧ ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ ТОМАС ТУХЕЛЬ ПРОКОМЕНТУВАВ ВІДСУТНІСТЬ ВИКЛИКУ ДЛЯ НАПАДНИКА МАНЧЕСТЕР СІТІ ДЖЕКА ГРІЛІША: "Я ЛЮБЛЮ ДЖЕКА ГРІЛІША".

📰 БОНУС З НАШОГО TELEGRAM-КАНАЛУ: АРСЕНАЛ Є НЕЗНАЧНИМ ФАВОРИТОМ ПРОТИ РЕАЛ МАДРИД НА ВИХІД ДО ПІВФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ ЗА ВЕРСІЄЮ OPTA.