Україна

Керманич ЛНЗ висловився після поразки від Полісся у матчі УПЛ.

Житомирське Полісся здобуло мінімальну перемогу над черкаським ЛНЗ у виїзному матчі 22-го туру УПЛ (1:0).

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук поділився враженнями від результату цього протистояння, заявивши, що єдиний та переможний гол суперника було забито з порушенням правил.

"Важко прийняти цю поразку, бо не думаю, що сьогодні це закономірно. Думаю, що результат мав бути інший, але що поробиш. На табло 0:1, так що мусимо це пережити, проаналізувати та рухатися далі.

Думаю, що в цілому, якщо брати наші позиційні атакувальні дії, то, звичайно, вони мають бути сильніші, і ми хочемо грати значно сильніше. Сьогодні, я з вами погоджуюся, був цілий ряд помилок, які ми не повинні допускати. І був цілий ряд неправильних рішень у тій чи іншій ситуації – можна було приймати інші рішення, і це могло надати атаці в тих моментах більше гостроти.

Я просто думаю, що в моменті з голом рефері, який був на VAR, мусив підказати головному судді, що там був чистий фол. Я вважаю, що це фол. Але це моя думка, і я так вважаю. А як рахують судді – ми побачили.

Ми перед цією грою говорили, що це така гра, перемога в якій дає нам надію і дає нам шанси, щоб реально, конкретно піднятися в турнірній таблиці. Ми не взяли ці три очки. Звичайно, ми не опускаємо руки, але повинні реально дивитися на речі. Ми розуміємо, що зараз від верхньої частини таблиці ми віддалилися", — заявив Григорчук в ефірі УПЛ ТБ.