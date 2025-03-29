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Керманич Інгульця прокоментував нічию проти Вереса.

Петровський Інгулець напередодні зіграв унічию проти рівненського Вереса на стадіоні Гірник у Кривому Розі.

Інгулець — Верес 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власної команди.

"Якщо брати останні результати Вереса і наші результати, напевно, десь цей результат закономірний. Можливо, десь невеличка перевага була по моментах у команди суперника.

Що я хочу відзначити у своєї команди, так це досить поганий перший тайм. Ми погано увійшли в гру. Спишемо це на молодь, у якої не вийшов перший тайм.

На другий тайм вийшли більш сконцентрованими, нав’язали більше агресії, вирівняли гру, але до гольових моментів не доводили. Рахунок по грі. Хочу тільки привітати свою команду з непоганим другим таймом.

Жовта для Волохатого? Я вважаю, що не було жовтої, тому що наш гравець робив навісну передачу, він її виконав, і просто за інерцією нога рухалася. Не може гравець зробити правою ногою передачу, і щоб вона залишилась на місці.

Звісно, що, як мінімум, жовтої картки не було. Я вважаю, що і фол у таких епізодах не потрібно давати. Потім, якщо б якийсь був момент з цього або гол забитий — тоді є ВАР, і можна тоді переглядати та правильно оцінювати ситуацію. Я вважаю, що там нічого не було.

Так, дійсно. Усі розуміють, що ми омолодили команду. Зараз середній вік команди досить невеликий, і, звісно, хлопцям бракує досвіду. Це і результати показують: ми одну гру виграємо, потім у нас десь невиразний або один тайм, або взагалі гра невиразна. Потрібно ставати більш стабільними.

Я їм у цьому плані намагаюся допомогти, але все рівно ми розуміємо, що молоді потрібен час для того, щоб вони стали стабільними, стали гравцями певного рівня.

Ми нікому нічого віддавати не збираємось, ми продовжуємо боротись за те, за що ми хочемо боротись. Якщо хтось вважає нас слабкою командою, то для нас це добре, ми до цього готові. Ми будемо грати до кінця, а там подивимось у кінці травня, хто буде на яких позиціях", — заявив український фахівець.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме київську Оболонь.