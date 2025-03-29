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Півзахисник Полісся прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Напередодні житомирське Полісся обіграло черкаський ЛНЗ на полі суперників в рамках двадцять другого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Полісся 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "вовків" Борис Крушинський прокоментував виступ власної команди.

"Хороша подача від Назаренка пішла. Усе, що вимагав тренерський штаб під час кутових — наситити біля воротаря зону та просто вбігати в ворота. Так вийшло, що гарно зіграли всі захисники, заблокували воротаря — і я просто на дальній коліном заніс м'яч у ворота.

Я просто побачив, що м’яч летить до мене, просто коліно підставив, та і все.

Дійсно, я просив про заміну перед забити м’ячем. Просто тільки приїхав з дороги, дуже тяжко було фізично. От дуже важко. Уже не міг продовжувати, але пізніше знайшов у собі сили, закінчив голом, та й пізніше поміняли.

90 хвилин було б дуже важко так зіграти. Так само і Майсурадзе — тільки приїхав зі збірної. Дуже важка дорога була.

На наступний матч у Кубку проти Вереса налаштовуватимемось звичайно, як на кожну гру. Потрібно перемагати, у нас нещодавно матч з ними був, жахливий рахунок для нас. Тому будемо робити все можливе, щоб виправитись та довести, що це була помилка.

Напевно, мені більш комфортно грати в середині поля. А де саме в трикутнику — під нападником чи опорного — немає різниці. Де тренер ставить — там і граю", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме львівські Карпати.