Визначний день для 20-річного хавбека.
Антон Глущенко, Шахтар
29 березня 2025, 17:41
В матчі 22-го туру УПЛ Шахтар переміг Оболонь — 2:0 та скоротив відставання від Олександрії та Динамо в турнірній таблиці чемпіонату.
Другий гол в матчі забив 20-річний хавбек "гірників" Антон Глущенко. Для українця це дебютний гол за Шахтар.
В поточному сезоні Глущенко провів за донецьку команду чотири хвилини в матчі сьомого туру УПЛ проти Оболоні, якщо не враховувати сьогоднішній поєдинок.
Загалом в Антона чотири голи за Шахтар U-19. Всі в матчах Юнацької Ліги УЄФА.