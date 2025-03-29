Україна

Визначний день для 20-річного хавбека.

В матчі 22-го туру УПЛ Шахтар переміг Оболонь — 2:0 та скоротив відставання від Олександрії та Динамо в турнірній таблиці чемпіонату.

Другий гол в матчі забив 20-річний хавбек "гірників" Антон Глущенко. Для українця це дебютний гол за Шахтар.

В поточному сезоні Глущенко провів за донецьку команду чотири хвилини в матчі сьомого туру УПЛ проти Оболоні, якщо не враховувати сьогоднішній поєдинок.

Загалом в Антона чотири голи за Шахтар U-19. Всі в матчах Юнацької Ліги УЄФА.