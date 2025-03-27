Україна

Давід Нерес розказав про свій період кар’єри в Шахтарі.

Вінгер Наполі Давід Нерес прокоментував свій перехід до складу донецького Шахтаря, офіційний дебют за який так і не відбувся через воєнні дії в Україні.

"Коли я приїхав до Шахтаря, я відчував себе чудово, був готовий і добре тренувався з Роберто Де Зербі. Однак потім війна все перервала, і настав тривалий період без матчів.

Я повернувся до Бразилії. Спочатку мені здавалося, що я пішов з футболу. Перший місяць було весело, але потім мені стало нудно. Я стояв, доки не прибула Бенфіка. Здавалося, минула вічність", — наводить слова Нереса Corriere della Sera.

Нагадаємо, 28-річний бразилець став гравцем "гірників" взимку 2022 року, перейшовши з Аяксу. Однак через війну проти росії він так і не дебютував у складі Шахтаря, перебравшись до Бенфіки, підписавши контракт на п'ять років.

Нинішнього сезону Нерес провів 24 матчі за Наполі, який виклав за нього близько 28 мільйонів євро. На його рахунку три голи та вісім асистів.