Україна

Команди УПЛ заповнюють паузу контрольними матчами.

Сьогодні, 18 березня, дві команди української Прем'єр-ліги провели контрольні матчі у рамках міжнародної паузи на поєдинки збірних.

У першому матчі луганська Зоря поступилася Кудрівці з рахунком 0:1. Єдиний гол був забитий на 66 хвилині, коли результативним ударом після кутового відзначився Шершень.

Зоря – Кудрівка 0:1

Гол: Шершень, 66.

Зоря: Турбаєвський (Мацапура, 46), Джордан (Андрушко, 46), Башич (Попара, 46), Кирюханцев (Тронтель, 46), Вантух (Жуніньо, 46), Дришлюк (Василець, 67), Василець (Мічін, 46), Білоцерковець (Кораблін, 46), Слесар (Горбач, 67), Горбач (Вакула, 46), Супряга (Будківський, 46).

У другому спарингу столична Оболонь обіграла Епіцентр із рахунком 3:2. У складі "пивоварів" голами відзначилися Курко, Ломницький та Тарануха, а у гостей з Першої ліги — Ліповуз та Проців.

Оболонь – Епіцентр 3:2

Голи: Курко 9, Ломницький 23, Тарануха 55 – Ліповуз 24, Проців 60.

Оболонь (стартовий склад): Рибка, Стасюк, Ломницький, Приймак, Грисьо, Мороз, Курко, Бичек, Черненко, Суханов, Теслюк.

Запасні: Федорівський, Осман, Дубко, Карась, Вітенчук, Груша, Мединський, Блізніченко, Ільїн.

Епіцентр: Білик (Жмурко, 61), Климець (Ляшенко, 58), Савчук (Полюлях, 58), Мороз (Григоращук, 46), Танчик (Кристін В., 58), Ліповуз (Запорожець, 58), Миронюк, Бендера (Проців, 58), Кристін С., Беженар (Кравчук, 58), Демченко.