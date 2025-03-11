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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 березня 2025 року.

У 21-му турі УПЛ-2024/25 у Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського місцеве Динамо зіграло внічию із Зорею.

Команди швидко обмінялися голами Пилипа Будківського й Владислава Ваната, після чого гості вдруге вийшли вперед за рахунок результативного удару Джордана. Відновити паритет господарям поля вдалося вже в другій половині зустрічі, зусиллями Матвія Пономаренка. Взяття воріт у його виконанні було останнім для обох сторін, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Далі на Динамо Київ чекає виїзний поєдинок із Рухом, тоді як Зоря прийматиме Колос.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Зоря в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Динамо Київ — Зоря 2:2

Голи: Ванат, 5, Пономаренко, 71 — Будківський, 2, Джордан, 9



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Дубінчак, 72), Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 86) — Ярмоленко (Кабаєв, 46), Ванат, Брагару (Пономаренко, 46).



Зоря: Сапутін — Тронтель, Ескінья, Джордан, Башич, Жуніньйо (Кораблін, 90+3) — Мічин, Дришлюк — Білоцерковець, Будківський, Вантух (Кирюханцев, 88).



Попередження: Брагару, Шапаренко, Ярмоленко, Пономаренко, Дубінчак, Попов — Башич, Джордан, Жуніньйо