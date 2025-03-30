Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 березня 2025 року.

Криворізький Кривбас у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги у гостях здобув мінімальну перемогу над полтавською Ворсклою (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, а його автором став Єгор Твердохліб.

Після цього туру Кривбас набрав 35 очок і посідає п'яте місце в УПЛ, а у Ворскли 21 бал та 12 рядок перед зоною вильоту.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Кривбас в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Кривбас 0:1

Гол: Твердохліб, 40.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула (Павлюк, 46), Пердута — Малиш (Островський, 79), Челядін (Ієде, 65) — Кане, Скляр (Авдилі, 52), Мякушко (Ндукве, 46) — Салабай.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ікенна, Хомченовський — Д. Кузик (Бандейра, 90), Твердохліб (Ілич, 77), Задерака — Микитишин (Соса, 66).

Попередження: Скляр, Малиш, Ісенко — Твердохліб.