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Керманич Карпат похвалив розгромленого у Львові суперника.

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко дав свій коментар після розгромної звитяги в 22-му турі УПЛ-2024/25.

Карпати — Чорноморець 4:0 Відео голів та огляд матчу 30.03.2025

Зокрема, спеціаліст відповів, чи вплинула зміна керманича одеським клубом на розуміння того, як проходитиме поєдинок у Львові.

"Чорноморець мав перевагу в розумінні того, як відбуватиметься цей матч. Натомість ми не знали, чого від них очікувати після зміни тренера. Вже у ході матчу ми почали підлаштовуватись під їхню стилістику. Початок гри був доволі важким, кілька гравців змушені були опановувати нові амплуа. Було нервово. Після фінального свистка наші вболівальники задоволені — це найголовніше.

Рахунок не відображає розвитку подій у першому таймі. Але щодо гри... Думаю, все закономірно. Я вважаю, що ми мали дуже високі шанси забити на останніх хвилинах гри. У нашому чемпіонаті гольова передача від голкіпера — це рідкість. Наша атака створила Якову Кінарейкіну всі умови для цього. Це титанічна робота, яку виконують наші тренери воротарів. Після свистка я був дуже розлючений. Зупиняти такі моменти — це крадіжка. Я вважаю, що той момент мав усі шанси завершитись голом. Рахунок не відповідає ходу гри у першому таймі, але чітко віддзеркалює всю гру. Але потрібно похвалити суперника. У майбутньому з такою організованою грою Чорноморець не пропускатиме стільки голів. Ця команда боротиметься до останнього.

Чому партнери не віддали Невесу право пробити хоча б один пенальті? А скільки пенальті цього сезону він реалізував? У нас є штатний пенальтист. У цьому аспекті все має бути чітко. Але якщо ви запитали, то відповідно вас зачепила ця тема. Свої моменти він має шукати в грі. Ігор Невес допоміг своєму другу оформити хет-трик. Бруніньйо закохав у себе вболівальників.

Ця перемога свідчить про нашу роботу. Ми багато працювали. Це сукупність факторів, які мають діяти синхронно. По травмованих гравцях поки говорити зарано. Зараз вони закінчують реабілітацію, а після цього ми оцінюватимемо їхній стан", — цитує Лупашка офіційний сайт львівських Карпат.

"Леви" йдуть шостими в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 32 залікових бала після 22-х зіграних поєдинків. У понеділок, 7 квітня, вони гостюватимуть у житомирського Полісся.