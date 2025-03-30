Україна

Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Ворскли (1:0).

"Була рівна гра, на мій погляд. Але Кривбас переміг. З чим я вітаю наших вболівальників, команду, гравців, керівництво. Думаю, що ми заслуговували на цю перемогу, тому що якщо брати по моментам, то в нас набагато більше було 100-відсоткових моментів. Ми забили м'яч, могли робити рахунок 0:2, і грати спокійніше. Важко щось коментувати, коли наші гравці не можуть влучити у ворота з 5-7 метрів. Реалізація поки така, що у чотирьох матчах в цьому році забили тільки два голи. А пропустили вже шість.

Це про щось говорить. В цілому я задоволений результатом, але не дуже задоволений грою, особливо в перші 15 хвилин. Суперник міг забивати вже на початку гри, але Андрюха Кліщук потягнув цей м'яч. Ну а потім гра вирівнялась, почали з'являтися і у нас моменти непогані. Один з них ми використали, коли Єгор Твердохліб забив. Я його з цим вітаю, він знову почав забивати.

Але дуже погано, що він заробив жовту картку і пропустить поєдинок в Олександрії. Будемо думати, хто у нас на цій позиції тепер зіграє. Попереду — чотири дуже потужних матчі: Олександрія, Динамо, Шахтар, Зоря. Ці чотири гри покажуть, що ми можемо і де ми зможемо бути в цьому році: на якому місці і за що боротися. Якщо ми пройдемо рівно ці тури, то, я думаю, що і результат буде непоганий також.

Дебют Ікенни? Ви знаєте, я скажу так, ми потрапили в саму точку. В кінцівці зборів взяли цього хлопця, на місце Бізімани, який поїхав в інший клуб. Це варіант Бізімани у кращій версії. Ікенна набагато молодший за Бізіману – 22 роки. Набагато швидший. В плані боротьби теж ні в чому не поступається. Тому ми взяли футболіста дуже непоганого рівня. Сподіваюсь, він буде прогресувати і рухатись далі.

Соса тільки приїхав зі збірної, з іншого континенту. Це зовсім нелегко, коли добираєшся дві доби, і потім ще акліматизація. Мендоза теж тільки повернувся зі зібрної. Приїхав, температура, акліматизація. Я це розумію також, шість годин часу між нашими країнами. Я радий, що ці хлопці їздять до збірних, але, ви самі розумієте, що коли йде чемпіонат, вони трошки випадають. Тому ми зробили ставку на Микитишина попереду. Я вгадав, вважаю, і із Задеракою також, бо так як він працював останні девʼять днів, мені дуже сподобалось. Я коли бачу, що людина так працює, я сто відсотків дам шанс.

Відсутність ігрового тонусу? Дуже важко. Але це наше життя, і те, що роблять орки, ми ж не можемо нічого змінити наразі. Дивіться, ну, кажуть, треба переїжджати до іншого міста грати домашні матчі. Навіщо переїжджати? Так, нам важко, усім важко. Але Кривий Ріг – це Україна. Також, як і Полтава. Тут також сьогодні розпочали із запізненням через тривогу. У Львові також були затримки через це. Але треба терпіння", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Кривбас.