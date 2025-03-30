Україна

Наставник полтавської команди натякнув на туманне майбутнє клубу в УПЛ.

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (0:1).

"Ми налаштовувалися на таку гру. Я був впевнений, що ми не мали програвати. Розумію, другий тайм, але перші 15 хвилин ми вийшли з настроєм, десь контролювали гру. Потім щось, не знаю що, сталося, і на останніх хвилинах першого тайму пропустили такий гол.

У другому таймі нам треба було відіграватися. Ми випустили ще одного нападника, перейшли на схему з трьома захисниками, десь ризиковий футбол пішов. Не дотиснули суперника, могли ще й програти 0:2 чи 0:3. Все одно я дякую хлопцям за те, що вони грають, стараються. Десь майстерності не вистачає, але ні до кого питань у мене немає.

Ви ж розумієте, у нас війна іде, не всі гравці-іноземці хочуть їхати. А у Кулача травма. Товариська гра була, він несподівану таку травму отримав, м'язи задньої поверхні. Ми на нього розраховуємо, але йому потрібно десь два чи три тижні, щоб вилікуватися. Лікарі будуть його доглядати, що буде далі – ми не знаємо.

Ні до кого немає претензій, що хтось не хоче грати, але ті гравці, які є полтавчанами, вони грають, бо це рідна їхня команда, їхнє місто, очі горять, як то кажуть. Тренер програє, команда виграє. Я візьму відповідальність на себе, подякую хлопцям. Ми будемо грати до кінця, до останньої хвилини. Будемо налаштовуватися на наступну гру.

Найголовніше – щоб ми вірили, що буде й далі фінансування. Бо ми багато слухали всього. Зараз якось доживемо до літа, а що буде далі – ніхто не знає", — наводить слова Максимова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Кривбас.