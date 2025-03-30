Україна

Ювілейним для ковалівців був розгром Зорі в Києві.

Колос здобув ювілейну для себе звитягу в поєдинках української Прем'єр-ліги, передає офіційний сайт турніру.

Зоря — Колос 0:3 Відео голів та огляд матчу 30.03.2025

Підопічні Руслана Костишина розібралися із Зорею на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві, відсвяткувавши свою 50-ту перемогу в чемпіонаті України. Для ковалівців це був 160-й матч турніру.

Також зазначимо, що луганський клуб поступився Колосу в УПЛ утретє поспіль. В усіх випадках Зорі не вдалося уразити ворота суперника.

Для самого Костишина ж це був 80-й поєдинок на чолі ковалівців на топ-рівні.